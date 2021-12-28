Журналистка Любовь Завальнюк прокомментировала инициативы, внедряемые налоговым комитетом под руководством Данила Гетманцева, которые так и не стали успешными для Украины.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«По факту, большинство решений о налогообложении не принесли дополнительных доходов в бюджет, несмотря на пафос, с которым принимались. И это не говоря уже о налоговых «скрутках» и схемах с фиктивным НДС, о которых сообщали СМИ», - говорит Любовь Завальнюк.

В частности, она прокомментировала лицензирование игорного бизнеса и другие противоречивые инициативы. Журналистка сообщила, что, по данным Опендатабот, по состоянию на ноябрь 2021 года государственный бюджет получил 1,34 миллиарда гривен от продажи лицензий казино – это лишь 18% от запланированного дохода в 7,4 млрд грн.

«Впрочем, Данил Гетманцев, похоже, не собирается останавливаться и готовит новые инициативы для украинских граждан и бизнеса. Первая, которую, скорее всего, ощутят на себе не только богачи, но и в первую очередь, средний класс – косвенные методы оценки финансового состояния, то есть контроль расходов. Стоит ли говорить, что при объеме теневой экономики в 40-50% необъяснимые расходы есть у большинства граждан. Вместо того, чтобы создавать условия для выведения зарплат и прочих доходов из тени, продвигаются идеи, которые давят на обычного гражданина», - говорит Любовь Завальнюк.

По ее словам, эту инициативу уже готов поддержать министр финансов Сергей Марченко, который на днях объявил, что готов разрешить налоговой копаться в доходах украинцев до 1995 года после завершения налоговой амнистии. Журналистка отметила, что вместе эти два пункта позволят полностью нивелировать все обещания «простить» гражданам недоплаченные налоги и вывернут наизнанку всех, кто держал на своих плечах экономику и прошел еще минимум через три-четыре тяжелейших кризиса.

«Вторая инициатива – это внедрение накопительной пенсионной системы в не самом лучшем варианте из возможных, когда отчисления ЕСВ и накопления граждан будут инвестироваться не в нормальные работающие активы, а в облигации внутреннего займа. Так что в 2022 году украинцам придется активно бороться за право жить и работать в своей стране», - заявила Любовь Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев отметил, что европейские элиты уже ментально созрели для проекта общего рынка.

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