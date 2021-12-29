Журналистка Виктория Панченко рассказала, что ожидает украинскую экономику в следующем году, и назвала факторы, которые помешают росту экономики Украины.

Об этом она рассказала на канале « Знай 24».

«Эксперты напоминают, что без сезонных колебаний курса нам не обойтись. И это связано с особенностями украинской и глобальной экономики. А вот укрепление гривны ожидается в конце весны и в начале лета 2022 года», - сообщила Виктория Панченко.

Также, отмечает журналистка, будет бонус в начале 4-го квартала из-за уменьшения платежей по внешней задолженности. По ее словам, именно тогда стоит ожидать рост деловой активности и увеличение валютных поступлений от аграриев и металлургов. Виктория Панченко добавила, что еще один фактор, который может сказаться на нашей экономике – военный, ведь в случае военной агрессии гривна к доллару может вырасти до 60-ти. В контексте рисковых для украинской экономики факторов журналистка напомнила о нашей промышленности.

«В условиях энергетического кризиса нашему правительству нужно искать выходы из сложившейся ситуации причем уже в этом году. Если говорить по правде, нашей вины в вопросе с энергетикой нет, энергетический кризис, как и пандемия, пришили в Украину из Европы. Плюс наши чиновники, как обычно, забыли закупить заранее все, что нужно, когда цены на рынке были приемлемы, в данном случае вакцину и уголь», - заявила Виктория Панченко.

Журналистка отметила, что наша власть традиционно говорит, что газа хватит и цены будут стабильными, для населения – в лучшем случае. В то же время, по ее словам, цены для промышленности уже выросли в 5-7 раз. Виктория Панченко добавила, что в случае, если ляжет промышленность, наших товаров на рынке не будет.

«Есть такое понятие как внешнеторговый баланс, который будет ухудшаться в связи с ростом импорта в денежном выражении. И отсюда вывод - инфляция будет расти. Это повлияет как на потребительские цены, так и цены производителей», - отметила Виктория Панченко.

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