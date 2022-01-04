Политолог Руслан Бортник рассмотрел вопрос о том, следует ли украинцам ожидать значительного падения национальной экономики в 2022 году, и какие есть для этого основания.

Своё суждение эксперт высказал в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Состояние украинской экономики в 2022 году будет зависеть от пандемии коронавируса. Наша экономика ориентирована на экспорт, поэтому её уровень и динамика зависят от уровня и динамики экономик тех стран, куда мы продаём свои товары и услуги. Украинская экономика – это своего рода барометр мировой экономики, а мы сами в очень малой степени управляем ею, от нас тут мало что зависит. Но очень многое зависит от ситуации на рынках, а она, в свою очередь, зависит от пандемии, точнее, от штамма «Омикрон». Если впереди новая волна пандемии, то украинская экономика будет стагнировать», - отмечает Руслан Бортник.

Но на случай завершения эпидемии он даёт оптимистический прогноз.

«Если пандемия завершится, то за этим последует стремительный рост рынков, который сейчас наблюдается в Азии. Тогда за украинскую продукцию станут давать хорошую цену, появится возможность расширить своё присутствие на других рынках. И нашу страну ожидает экономический рост», - предполагает Руслан Бортник.

Как сообщает Politeka, ранее он оценил объём военной и материально-технической помощи Украине со стороны НАТО.

Также Politeka сообщала, что, по словам Бортника, РФ решила исключить Францию и Германию из диалога по украинскому вопросу.