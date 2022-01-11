Журналистка Катерина Котенкова рассказала, насколько вырастут тарифы в 2022 году и к каким изменениям в сфере ЖКХ стоит готовиться украинцам.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономики, тарифы на газ, отопление и электроэнергию возрастут на 15-20%. А вот по прогнозам экспертов «ценники» некоторых коммунальных услуг могут вырасти до 70%. Тарифы на электроэнергию вырастут после окончания отопительного сезона. По прогнозам экспертов, ожидается подорожание в пределах от 20 до 45 процентов для бытовых потребителей, и 50-70% для бизнеса», - рассказала Катерина Котенкова.

Она сообщила, что газ для потребителей вырастет в цене примерно на 15-20% и составит 9 гривен за кубометр, газ для теплокоммунэнерго вырастет в цене в пределах от 30 до 50%, примерно 8,5 грн/кубометр максимум. По мнению Катерины Котенковой, пока цены будут на том уровне, на котором они есть сейчас. По ее словам, так будет до мая месяца, а что будет потом – покажет ситуация на рынке.

«А вот тарифы на отопление и горячую воду будут непосредственно зависеть от цены на газ. Голубое топливо в себестоимости этих коммунальных услуг составляет до 80%. По прогнозам экспертов, отопление и горячая вода повысится в цене на 50-70%, в зависимости от региона», - говорит Катерина Котенкова.

Что касается водоснабжения и водоотвода, журналистка отметила, что цены повысятся на 20-30%. При этом, добавила она, квартплата подорожает примерно на 10% без учета капремонтов. Катерина Котенкова сослалась на мнение экспертов, которые отмечают, что решение о подорожании услуг по теплоснабжению уже принято, но оно вступит в силу позже.

«Учитывая все эти цифры, многие украинцы станут еще более зависимы от государственной помощи. Соответственно, и денег на субсидии нужно будет выделить больше, чем раньше. К сожалению, весьма вероятно, что бюджету Украины на 2022 год это будет не под силу», - заявила журналистка.

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