Журналистка Катерина Котенкова рассказала о том, какие доплаты и компенсации смогут получить пенсионеры в 2022 году, а также на какие увеличения выплат могут рассчитывать украинцы.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, будут получать надбавку. Доплата будет ежемесячной и пожизненной. Правительство ввело ее в качестве компенсации за увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет», - сообщила Катерина Котенкова.

Журналистка объяснила, что, начиная с октября 2011 года, женщинам стали доплачивать компенсацию за более поздний выход на пенсию, и ее размер зависел от суммы пенсии, начисленной им по возрасту. По ее словам, за каждые 6 месяцев «просроченного» выхода на пенсию была назначена доплата в размере 2,5% от размера начисленной пенсии.

«В прошлом году закончился как переход на новый пенсионный возраст для женщин, так и начисление доплат. Осенью прошлого года была введена компенсация в размере 9% от начисленной пенсии для женщин 1962 года рождения, которые выйдут на пенсию в 2022 году», - отметила Катерина Котенкова.

Она напомнила, что размер компенсации привязан не к моменту выхода на пенсию, а к году рождения женщины. Так, объяснила журналистка, украинке, родившейся в декабре 1961 года, обратившейся за пенсией в январе 2022 года, назначат доплату к пенсии в размере 25%, а не 9.

«В наступившем году пенсионеров ожидает увеличение выплат, это связано не только с индексацией пенсий, запланированной на март 2022 года. Премьер Шмыгаль анонсировал, что в этом году минимальные пенсионные выплаты украинцам старше 70 лет составят 3 тыс. грн. А министр соцполитики Лазебная поясняла, что такие минимальные выплаты положены тем пенсионерам, страховой стаж которых составит 35 лет и 30 лет для мужчин и женщин соответственно», - рассказала Катерина Котенкова.

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