Политтехнолог Михаил Чаплыга прокомментировал вероятность введения в Украине системы продуктовых карточек, эффективность этой меры и её возможные последствия.

Своё мнение он высказал в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Идею продуктовых карточек предложил экономист Олег Устенко. Я его знаю, это действительно хороший экономист, но он – советник президента, то есть может только советовать. У нас при словах о продуктовых карточках перед глазами возникает образ СССР, но Устенко имел в виду другое. Предполагалось, что государство будет компенсировать стоимость определённых покупок. Это была бы просто разновидность субсидий. Такая система в самом деле действует, и в ней есть логика. Проблема в том, что команда президента, которой Устенко дал свой совет, не сумела его правильно понять. И пошёл разговор о продуктовых карточках в старом, советском смысле», - рассказывает Михаил Чаплыга.

Саму идею он назвал «более-менее адекватной».

«Но человеку нет разницы, из правого кармана за что-то платить, или из левого. Стоимость продуктов компенсируется из бюджета, а бюджет составляется из наших с вами налогов, то есть платить всё равно пришлось бы нам», - отмечает Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее он заявил, что при всех кадровых перестановках в правительстве власть остаётся в руках олигархов.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга выдвинул предположения о том, как украинское руководство могло бы решить проблемы страны.