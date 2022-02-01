Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

По словам эксперта, больше всего подорожал газ, электроэнергия и продукты питания. В частности, он ссылается на Госстат и отмечает, что в декабре 2021 года за месяц потребительские цены выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая же инфляция за месяц, добавляет Олег Попенко, была равна 0,4% или 7,9% в год. К тому же, отмечает он, такая инфляция стала для Украины рекордной с 2017 года. «Больше всего по сравнению с 2020 годом выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо - на 23,2%», - сообщает эксперт.

В то же время он объясняет, что причиной такой динамики является подорожание природного газа - +65,8% в год и электроэнергии - +34,1%. «Заметим, что рост общего уровня цен на энергоносители обусловлен прежде всего рыночными ценами, по которым газ и электроэнергию покупает бизнес», - отмечает Олег Попенко.

Отдельно он останавливается на продуктах питания, которые за 2021 подорожали катастрофически. «И в связи с этим в 2022 году Кабинет министров Украины собирается внедрить продуктовые карточки для социальных слоев населения. За 2021 год цены в Украине выросли на 10%», – рассказывает эксперт. Такое подорожание, отмечает он, произошло из-за цен на яйца, масло и сахар, они выросли на 47%, 57,7% и 61,5% соответственно. Кроме того, добавляет Олег Попенко, хлеб, мясо, макароны и подсолнечное масло подорожали на 15,8%, 9,3%, 9,1% и 8,9% соответственно.

Учитывая это, инфляцию, тарифы и неспособность обеспечить пенсионеров достойными зарплатами, констатирует он, Кабмин решил предложить ввести для социальных слоев населения продуктовые карты. «Так что будьте готовы к тому, что в 2022 году у вас на руках не будет хватать денег и вам дадут бумажки для получения хлеба, как в блокадном Ленинграде», - возмущается эксперт. Олег Попенко отмечает, что это буквально возвращение в далекие 90-е.

Как сообщала Politeka, Попенко заявил, что из-за критической ситуации с углем в Украине население может остаться без тепла.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга прокомментировал возможность внедрения в Украине системы продуктовых карт.