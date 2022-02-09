Журналистка Любовь Рыбалко рассказала, когда и с учетом каких доходов назначается субсидия для украинцев, а также о том, в каких случаях ее могут отобрать.
Об этом она рассказала на канале «Акценты».
Любовь Рыбалко сообщила, что, по заявлению министра социальной политики Марины Лазебной, субсидии у украинцев, у которых вырос доход, не отберут до конца отопительного сезона. Но, добавила журналистка, это может повлиять на назначение субсидии в будущем.
«Субсидия в Украине рассчитывается дважды в год. Отдельно на отопительный и не отопительный сезоны. Например, при назначении субсидии в мае будут учитывать доходы за второе полугодие предыдущего года, то есть в мае-2022 это будут доходы за июль-декабрь 2021 года. А вот при назначении в октябре учтут ваши доходы за первые 6 месяцев текущего года – в октябре-2022 проанализируют доходы за январь-июнь этого же года», - рассказала Любовь Рыбалко.
По ее словам, необходимо помнить, что при назначении субсидии не с начала сезона будут учитывать доход за два ближайших квартала к дате обращения. То есть, объяснила журналистка, если обратиться за субсидией в декабре, учтут доходы за апрель-сентябрь того же года. Любовь Рыбалко отметила, что важным моментом является тарифы ЖКХ: если речь идет об автоматическом перерасчете субсидии в течение сезона, то это законно только в случае изменения тарифов ЖКХ. Она объяснила, что во всех других случаях перерасчет запрашивает сам получатель.
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«Еще интересная информация – субсидий могут лишить тех украинцев, которые имеют долги по оплате услуг ЖКХ», - отметила Любовь Рыбалко.
В частности, говорит журналистка, забрать субсидию могут, если человек скрыл информацию о подлинных доходах, но получал субсидию, не оплачивает в полном объеме коммунальные услуги более трех месяцев или имеет коммунальные долги на сумму более 20 необлагаемых минимумов. По ее словам, в случае неправомерного получения субсидии могут заставить вернуть средства, которые выделялись на нее.
«Вообще ситуация с субсидиями в стране очень напряженная, наше правительство уже который год пытается сократить количество субсидиантов до нуля», - заявила Любовь Рыбалко.
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