Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Любовь Завальнюк рассказала, что, если в личном деле субсидианта найдено несоответствие, производится проверка. По ее словам, в ходе проверки сравниваются данные, полученные из государственных реестров.

«По результатам обработки информации структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения принимают решения по: назначению либо пересчету государственной выплаты; прекращению начисления или проведения госвыплаты; возобновлению начисления; устранению несоответствий данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных», - объяснила Любовь Завальнюк.

По ее словам, если будет принято решение, что человек предоставил ложную информацию, на основании которой была назначена и произведена выплата, будет рассчитываться сумма средств, которую нужно будет вернуть государству. Она отметила, что могут не просто отобрать компенсацию коммуналки, а еще и сделать должниками по выплате.

«Если говорить на чистоту, в Украине за три года в три раза упало количество получателей субсидий, при том, что тарифы на коммунальные услуги только за прошлый 2021 год выросли минимум на 50%. Мало того, что могут отказать так еще и судом угрожают. Ведь в случае вашего отказа отдать средства в бюджет, будет подан иск в суд о принудительном взыскании, и тогда к вам придут фискалы», - заявила Любовь Завальнюк.

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