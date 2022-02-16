Об этом он рассказал в программе Сергея Доротича #SaveФОП.

По словам эксперта, сегодняшнее противостояние малого бизнеса и парламента – это патовая ситуация. «С одной стороны, фискализации в Украине – быть. Хотим мы того или нет, но она уже есть», - убежден он. То есть, говорит Олег Пендзин, маловероятно, что украинская власть решит отменить уже принятый закон.

К тому же, отмечает он, не менее 300 тысяч ФОПов уже установили кассовые аппараты. «Вряд ли те 300 тысяч предпринимателей, которые уже перешли на кассовые аппараты, откажутся от них», - подчеркивает гость программы.

Вместе с тем, рассуждает Олег Пендзин, стоит обсуждать условия фискализации, этим следует заняться организации, отстаивающей интересы украинского малого бизнеса. «Главное – на каких условиях ФОП может согласиться на использование кассовых аппаратов», - подчеркивает он.

По словам эксперта, условия фискализации встранах Европы во многом отличают от имеющихся в Украине. В пример он приводит Северную Европу и Польшу, где государство само платит за установку кассовых аппаратов, а в Польше их еще и обслуживают бесплатно.

Как сообщала Politeka, Пендзин заявил, что малому бизнесу следует показать властям готовность обсуждать условия фискализации.

Также Politeka писала о том, что Доротич назвал принятие законопроекта №5866 главной целью предпринимателей.