Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

Как объясняет гость программы, при развертывании активной фазы войны экономика государства не могла не пострадать. Он сообщает, что до начала отвоевывания некоторых временно оккупированных территорий потери экономики Украины составили 30%, но дальше ситуация начала улучшаться, хотя и не слишком.

В целом же, считает Андрей Новак, потери в 35% ВВП можно считать неплохим результатом в сегодняшней ситуации. «Сейчас 20% Украины находятся под оккупацией, и мы должны понимать, что под оккупацией как раз находятся очень промышленно насыщенные регионы: Восток и Юг», - объясняет экономист.

С другой стороны, отмечает он, сегодня Украина решает свои экономические проблемы благодаря финансовой поддержке Запада. В частности, гость программы напоминает, что пошлины на украинские товары сняли на год. «Сколько Украине нужно будет помощи – столько ее будут предоставлять, независимо от сумм», - заключает Андрей Новак.

Как сообщала Politeka, Новак назвал срок, за который отстроят инфраструктуру Украины.

Также Politeka писала о том, что Фрейдин рассказал, как поставка Украине танков Leopard 2 изменит ситуацию на поле боя.