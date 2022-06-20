Об этом он рассказал в блоге Павла Себастьяновича.
По словам эксперта, концепция единого центра манипулирования мировой экономикой, что мир управляется некой глобальной закулисой, где сидят кукловоды и дергают за ниточки, невозможна, потому что экономическая система намного сложнее.
«Мир не такой простой, что бы его объяснять заговором каких-то десятерых столетних финансистов, которые сидят где-то в США», - подчеркивает Алексей Кущ.
Он сравнивает систему экономических взаимосвязей и взаимодействий между различными субъектами экономики с нейронной сетью человеческого мозга, в котором тоже есть определенные центры активности, которые влияют на те или иные процессы.
«Так и в мировой экономике есть определенные процессы, которые влияют, и экономика подстраивается под их влияние, но не является прямым результатом их конспирологической деятельности», - объясняет Алексей Кущ.
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В то же время, отмечает экономист, есть определенные процессы, которые вызывают эту конспирологическую подоплеку. В пример он приводит ситуацию, когда в 2014 году крупнейший международный инвестиционный фонд Франклина Темплтона активно покупал украинские долги и речь здесь явно шла не о какой-то рыночной конъюнктуре.
То есть, объясняет гость программы, есть какая-то информация, когда и что нужно покупать, как воспользоваться ситуацией. Так, констатирует он, Франклин Темплтон сконцентрировал более 40% украинских внешних долгов, что обеспечило ему доминирование в Совете кредиторов, когда подписывалась известная реструктуризация 2015 года.
«Эти фонды называют еще фондами-стервятниками, они в принципе действуют по всему миру, и, кстати, их функционирование и вызывает ощущение присутствия рептилоидов, которые появляются и на самом деле являются основными драйверами тех или иных процессов», - рассказывает Алексей Кущ.
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