Экономист Алексей Кущ объяснил, какие существуют два способа достижения государством макроэкономической стабильности, а также рассказал об опыте Индонезии.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«В главу угла была поставлена борьба с инфляцией, а страна (Индонезия, - Ред.) очень плотно сотрудничала с МВФ. Они долго шли по этому пути, а затем у них пришло правительство, которое начало внутриэкономические реформы, которые были направлены на развитие промышленности», - отметил Алексей Кущ.

По словам эксперта, в мире существует всего две макроэкономические модели – это вашингтонский и пекинский консенсусы. Как он отметил, Индонезия изначально руководствовалась вашингтонской моделью, но она малоэффективно себя проявила в этом государстве, ведь не давала макроэкономической стабильности.

«Макроэкономическая стабильность – это низкие цены и стабильность национальной валюты. Она может достигаться двумя способами: дешёвый импорт или снижение цен за счёт развития внутреннего производства», - сказал Алексей Кущ.

Как отметил экономист, принцип дешёвого импорта – это когда государство впускает на свой рынок много иностранных товаров, которые создают большое предложение, что опускает цены. При этом, по его словам, такой принцип должен постоянно подпитываться кредитами и тогда достигается макроэкономическая стабильность – этот принцип действительно работает, хоть и не является самым удачным.

«Второй путь – это когда ты снижаешь цены за счёт развития внутреннего производства, то есть ты насыщаешь рынок товарами, которые производятся внутри страны. Стабильность валюты обеспечивается за счёт того, что у тебя идёт превышение экспортной выручки над импортом: ты не привлекаешь кредиты, а получаешь выручку, которая стабилизирует твою национальную валюту», - подчеркнул Алексей Кущ.

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