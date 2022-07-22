Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Система капитализма гораздо устойчивей, потому что ошибка даже самого крупного собственника предприятия не ведет к банкротству или к кризису всей системы», - сказал Ярослав Романчук.
По словам эксперта, при социализме, когда существует только государственная собственность, происходит централизация ошибки – если какой-то субъект несет убытки, то это отражается на всей системе, как это было во времена Советском Союзе.
«В мире социалистические государства – это россия, Беларусь, Куба и Северная Корея, то есть страны, в которой нет свободы обмена, и где собственность формально может быть, но режим обмена ею жестко регламентирована», - отметил Ярослав Романчук.
Как отметил экономист, капитализм – это когда человек может иметь свободу выбора в том числе и в политической сфере, создавать общественные организации и выходить на митинги, а также имеет право на экономическую свободу, на свой бизнес и так далее.
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