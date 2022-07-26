Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Эффект Кацуямы – это когда в результате появления в экономики сырьевой сверх рентабельной отрасли, все экономические и человеческие ресурсы, а также капитал и дотации перетекают в эту отрасль. В результате происходит гипертрофированное развитие экономики», - сказал Алексей Кущ.

Экономист привёл в пример аграрный сектор: если аграрный сектор даёт сверхприбыль государству, то государство будет направлять туда превосходящее количество своих ресурсов для того, чтобы инвестировать в прибыльность этой отрасли, которая является весьма удачной для страны.

«Этот эффект мы наблюдаем и в Украине. Синергия развития сельского хозяйства и промышленности в рамках кластерных моделей развития может возникнуть только в случае протекционизма и закрытия внутреннего рынка, то есть когда государство создает импортные пошлины на сельскохозяйственное оборудование», - подчеркнул Алексей Кущ.

Как отметил экономист, в таком случае возникает ситуация, когда у местных аграриев много денег, они хотят купить оборудование, но импортное оборудование является им малодоступным, и тогда их деньги дают толчок развития сельскохозяйственного машиностроения.

«Страна получает аграрный машиностроительный кластер. А если же происходит полная либерализация импортных операций и таможни, то в таком случае происходит насыщение импортным оборудованием, поэтому внутреннее производство полностью теряет конкурентное преимущество и отмирает», - сказал Алексей Кущ.

Как сообщала Politeka, Алексей Кущ сравнил работу экономической системы с нейронной сетью человеческого мозга.

Также Politeka публиковала слова Александра Качуры: Польша точно и без преувеличения является нашей братской страной.