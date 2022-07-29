Экономический эксперт Юрий Гаврилечко рассказал, что «каждый человек – воин» – это старый принцип, сейчас же, учитывая технологическое развитие, на одного воина работает 12 обычных граждан.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«На одного человека с автоматом нужно минимум человек 12, которые обеспечивают его всем, что ему нужно для ведения боевых действий», - отметил Юрий Гаврилечко.

Как отметил экономист, современный принцип обороны государства предполагает то, что солдат – это специально подготовленный отдельный человек.

«В Древней Греции было проще: там каждый гражданин полиса должен был самостоятельно обеспечить себя вооружением и выставить себя на защиту города-государства», - подчеркнул Юрий Гаврилечко.

По мнению эксперта, после каждого последующего усложнения оружейных технологий стало очевидно, что военное дело – это именно профессия и этим должны заниматься те люди, которые этому обучались. По его словам, лишь старая модель обороны государств предполагала, что каждый человек – воин.

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