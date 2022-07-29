Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«На одного человека с автоматом нужно минимум человек 12, которые обеспечивают его всем, что ему нужно для ведения боевых действий», - отметил Юрий Гаврилечко.
Как отметил экономист, современный принцип обороны государства предполагает то, что солдат – это специально подготовленный отдельный человек.
«В Древней Греции было проще: там каждый гражданин полиса должен был самостоятельно обеспечить себя вооружением и выставить себя на защиту города-государства», - подчеркнул Юрий Гаврилечко.
По мнению эксперта, после каждого последующего усложнения оружейных технологий стало очевидно, что военное дело – это именно профессия и этим должны заниматься те люди, которые этому обучались. По его словам, лишь старая модель обороны государств предполагала, что каждый человек – воин.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Нам не дадут выйти, нас бросили": обнародовано видеообращение российских оккупантов из Херсона
Ракетные обстрелы рф сотрясли Украину с самого утра, появились детали: есть потери и разрушения
"Долго мозолил глаза": мощный пожар полыхает в Донецке, кадры и что известно
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.
Также Politeka публиковала слова политолога Николая Давыдюка: Санкций точно недостаточно, потому что, например, большое количество европейских банков находятся на российском рынке.