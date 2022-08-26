Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По мнению гостя программы, скорее всего рейтинговое агентство Fitch приняло свое решение потому, что сегодня существует информация о том, что между правительством и основной группой кредиторов достигнуто соглашение о реструктуризации или даже отсрочки долга на 2 года.

«Отсрочка всего лишь на два года. Самого соглашения пока как бы нет, соответственно, именно поэтому рейтинговое агентство провело такую сложную внутреннюю дискуссию, потому что обычно они руководствуются официальным документами, в которых четко все обозначено. В данном случает они руководствовались скорее всего слухами и неформальной информацией», - рассуждает Алексей Кущ.

В то же время нельзя сказать, что двери для сотрудничества с МВФ, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития вновь открылись для Украина, потому что они по большому счету и не закрывались в последнее время.

«Если мы говорим о реструктуризации долга, то здесь как раз мяч всегда был на нашей стороне, начиная с 24 февраля этого года. Поэтому в данном случае кредиторы больше настаивали на реструктуризации, чем должны, это уникальный случай в истории», - рассуждает Алексей Кущ.

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