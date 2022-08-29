Об этом он рассказал на канале «Павел Себастьянович».

«Что касается налоговой реформы, когда мы меняли свое налоговое законодательство, отходя от советского и приближаясь в непонятно какому, мы выбрали модель налогообложения для стран с совершенно иным типом экономического устройства, ведения хозяйственной деятельности и накопленных капиталов, чем был у нас. И вот с тех пор никто еще во власти не заявил, что мы в 90-х годах ошиблись, и нам нужна была налоговая реформа, которая привела бы Украину к состоянию Европы середины 19-го века, когда там были примерно такие же условия, как и у нас в 90-х», - сообщил Юрий Гаврилечко.

«Если мы хотим жить в государстве, то приходится смиряться с налогами. Давайте вспомним, что, по сути, до начала 20-го века, налоговые системы были очень простые. И государства обходились минимумом, по сравнению с тем, что есть сейчас, что для ведения войн, что для обеспечения себя», - отметил Юрий Гаврилечко.

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