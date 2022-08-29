Об этом он рассказал на канале «Павел Себастьянович».
«У нас появился уникальный исторический шанс совместить пенсионную реформу и земельную. Я предложил такой вариант: предоставить украинским негосударственным пенсионным фондам, накопительным, эксклюзивное право на покупку земли и передачу ее в аренду», - отметил Алексей Кущ.
Экономист сообщил, что негосударственных пенсионных фондов сейчас в Украине нет, и они не возникали, потому что такие фонды сложно защитить от инфляции и девальвации гривны и от обычной кражи. Такой пенсионный фонд может через 20 лет просто сказать, что никаких денег у него нет.
Алексей Кущ подчеркнул, что также в Украине нет фондового рынка, а разрешать фондам вкладывать деньги в государственные бумаги абсурдно, потому что кто-то рано или поздно выступит за то, чтобы прекратить погашать этим фондам деньги, когда долгов станет слишком много. Разрешать же пенсионным фондам вкладывать в западные ценные бумаги абсурдно вдвойне, потому что тогда все деньги, которые аккумулируются в стране, будут выводиться для финансирования чужой экономики.
«Нам нужен актив для денег, который защищен от инфляции, от девальвации и который нельзя украсть. Единственный актив в Украине, который соответствует этим критериям, - это земля. Поэтому надо было дать пенсионным фондам это эксклюзивное право вкладывать деньги в землю и передавать в аренду», - сообщил экономист.
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