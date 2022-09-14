Политолог-международник Максим Яли прокомментировал отказ президента США признать россию страной-спонсором терроризма и рассказал о переговорах по возвращению Ирана в ядерную сделку.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я и не ожидал того, что он (ред. – Байден) примет решение о признании россии страной-спонсором терроризма по объективным причинам, главная из которых заключается в том, что, если такое решение было бы принято, это было бы фактически сжигание мостов на переговорах с россией», - отмечает Максим Яли.

По его словам, повестка двусторонних отношений Соединенных Штатов с россией намного шире и у последней еще есть свои рычаги давления. А решение о признании россии страной-спонсором терроризма, объясняет политолог, означает разрыв дипломатических отношений. Тес не менее, утверждает он, россии и место среди таких стран, как Северная Корея и Сирия.

Сейчас же, констатирует эксперт, на финишную прямую выходят переговоры по возвращению Ирана в ядерную сделку, что будет крайне важно и для нас в контексте энергетического кризиса. Как он вспоминает, в 2015 году после снятия нефтяного эмбарго с Ирана цены на нефть снизились и это была одна из ключевых опций администрации Обамы по усмирению кремля

«Как мы помним, главной задачей было обрушение цен на нефть, к которым привязаны газовые контракты в Европейском Союзе и других государствах. Это главная игла кощея в яйце смерти путина, от которой зависят и социальная стабильность, и финансирование войны в Украине», - подчеркивает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Табах объяснил, что украинские военные нуждаются только в наступательном вооружения.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, находятся ли сегодня США и рф на грани ядерной войны.