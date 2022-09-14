Политический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, как будет происходить восстановление Украины после войны, сколько времени и каких ресурсов оно потребует.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Был подписан закон президентом, его запустили уже в процесс, это будет платформа по восстановлению нашей страны. Дело в том, что мы сегодня говорим о восстановлении трех видов: первое – это немедленное восстановление здесь и сейчас, потом будет Fast Recovery – это второе восстановление, и будет третье – это трансформация», - рассказывает Георгий Биркадзе.

По его словам, на первый этап восстановления правительство выделило 3,4 миллиарда долларов, речь идет об объектах критической инфраструктуры, которые обеспечат жизнедеятельность людям, которые вернутся в свои дома. Кроме этого, добавляет эксперт, в эту группу входят объекты, которые были разрушены до 10%.

«Из 90 тысяч объектов, о которых мы говорим, Fast Recovery подразумевает строительство 38 тысяч объектов. Это будет второй этап. На это нужно где-то 17,4 миллиарда долларов и это будет строительство критической инфраструктуры и домов на 8-9 месяцев», - сообщает Георгий Биркадзе.

Попутно он отмечает, что сегодня разрушено 12 тысяч многоэтажных домов, а частных – приблизительно 120-140 тысяч. Третий же этап восстановления, рассказывает политолог, подэкразумевает трансформацию, которая займет, как он считает, 7-10 лет, и это будет полное восстановление Украины.

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