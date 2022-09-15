Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил, что сейчас мировая экономика стоит перед новым кризисом.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Есть две бюджетные политики: рестрикционная или экспансионистская. Вот в 20 веке считалось, что здоровые финансы и макроэкономическая стабильность – это результат рестрикционных бюджетов, ограничительных бюджетов. То есть вот эта знаменитая фраза «жить посредством», «тратить столько, сколько собираешь налогов» … Это все с 90-х годов», - сообщил Алексей Кущ.

По словам экономиста, когда в 20 веке царила рестрикционная бюджетная политика, этот период называли «великой умеренностью». То есть, как отметил Алексей Кущ, при такое политике бюджетные параметры достаточно жесткие. Но как только этот период закончился, в Америке, например, начался период профицитных бюджетов, то есть произошел экономический рост.

«Сейчас кризисы никто не лечит с помощью ограничительных, рестрикционных бюджетов. Наоборот, используют экспансионистские бюджеты. Сейчас мировая экономика вступает в новую рецессию», - добавил Алексей Кущ.

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