Эксперт по ЖКХ Олег Попенко рассказал, готова ли сегодня Украина к отопительному сезону, сколько газа ей нужно и в чем корень всех проблем коммунальной сферы.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Если брать, например, отопительный сезон прошлого-позапрошлого года, у нас и без войны были огромные проблемы. В прошлом году я в одном из эфиров так и сказал, что, к сожалению, отопительный сезон в Украине всегда начинался как война – без объявления, без ничего», - подчеркивает Олег Попенко.

По его словам, для хорошей готовности к отопительному сезону вообще за эти 30 лет в Украине нужно было модернизировать теплокоммунэнерго, сети, сделать капитальный ремонт жилого фонда, вкладывать деньги в ремонт водоканалов, строить новые современные мусороперерабатывающие заводы, тогда и проблем было бы меньше. Сейчас же, констатирует он, на эти проблемы накладывается еще и война.

«На сколько у нас хватает газа? Есть официальные данные по газу за последний месяц – 13,6 миллиардов кубов газа на август. Хватит ли нам этого газа? Нам этого газа не хватит, потому надо 19 миллиардов до конца отопительного сезона», - утверждает Олег Попенко.

По его словам, в этом году падение добычи газа частных компаний составило около 20%, и ожидаемо по году оно будет составлять более миллиарда кубов. Если же смотреть на цифру «Укргаздобычи», то падение будет составлять где-то 8-9% по году, а это около миллиарда. То есть, констатирует эксперт, Украина будет иметь меньше на 2 миллиарда кубов газа, вместо необходимых 19 миллиардов – только 17.

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