Политолог Руслан Бизяев рассказал о государственном бюджете Украины на следующий год, в частности, об оборонной сфере и будущем бизнеса.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Бюджет Украины 2023. Две основные статьи расходов – это оборона и социальная сфера. Оборона – это налоги, в основном налоги, а уровень сбора налогов и доходов бюджета, учитывая падение ВВП, будет около 40%», - сообщает Руслан Бизяев.

По его словам, компенсироваться это будет, во-первых, благодаря увеличению налоговой базы, во-вторых, благодаря международным кредитам и, в-третьих, благодаря грантам. В то же время прямая военная помощь, отмечает эксперт, даже несмотря на то, что сегодня, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, пока он не предусматривает.

А кредитование бизнеса, констатирует он, при такой политике Нацбанка невозможно, также в страну не будет заходить и серьезный бизнес, поскольку идет война, фарс-мажор.

«Но в принципе будущее экономики Украины в следующем году во многом зависит от того, как сможет адаптироваться малый и средний бизнес, и как будут работать местные власти», - убежден Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что в Европе будет построена новая система снабжения газом.

Также Politeka писала о том, что стали известны подробности ускоренного вступления Украины в НАТО.