Об этом он рассказал в программе «Развилка».
«Бюджет Украины 2023. Две основные статьи расходов – это оборона и социальная сфера. Оборона – это налоги, в основном налоги, а уровень сбора налогов и доходов бюджета, учитывая падение ВВП, будет около 40%», - сообщает Руслан Бизяев.
По его словам, компенсироваться это будет, во-первых, благодаря увеличению налоговой базы, во-вторых, благодаря международным кредитам и, в-третьих, благодаря грантам. В то же время прямая военная помощь, отмечает эксперт, даже несмотря на то, что сегодня, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, пока он не предусматривает.
А кредитование бизнеса, констатирует он, при такой политике Нацбанка невозможно, также в страну не будет заходить и серьезный бизнес, поскольку идет война, фарс-мажор.
«Но в принципе будущее экономики Украины в следующем году во многом зависит от того, как сможет адаптироваться малый и средний бизнес, и как будут работать местные власти», - убежден Руслан Бизяев.
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Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что в Европе будет построена новая система снабжения газом.
Также Politeka писала о том, что стали известны подробности ускоренного вступления Украины в НАТО.