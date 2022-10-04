Политолог Руслан Бизяев рассказал о первых сигналах разрушения старой экономической системы, что происходит из-за проблем с гегемонией доллара.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

Как сообщает эксперт, буквально позавчера прошла информация, что готовятся иски к двум крупнейшим европейским банкам – Deutsche Bank и Credit Suisse. Он подчеркивает, что речь идет об исках по банкротству.

«Еще вчера такая информация казалась маловероятной. Но сегодня мы понимаем с вами, что в небытие идет не только старый геополитический мировой порядок, рушится старая экономическая основа мира», – констатирует Руслан Бизяев.

Как он объясняет, это разрушение происходит потому, что система держалась на гегемонии доллара. А проблема гегемонии доллара, по мнению политолога, заключается в том, что внешне его нельзя разрушить, невозможно просто взять и провести какую-нибудь региональную дедоллоризацию. По его словам, проблема доллара заключается во внутренней ситуации в Соединенных Штатах Америки.

«Но с потрясением мировой банковской системы встает вопрос, будет ли дефолт мирового масштаба и в конце концов состоится ли дефолт в Соединенных Штатах Америки. От этого во многом будет зависеть то, с какими экономическими показателями выйдет мир из этого кризиса», – объясняет Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что сегодня войска рф столкнулись с серьезными логическими проблемами.

Также Politeka писала, что Бизяев рассказал, как будет финансироваться оборонная сфера Украины в 2023 году.





