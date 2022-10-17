Политолог Руслан Бизяев рассказал, что сегодня происходит с долларом, а также прокомментировал выступление Джэнет Йеллен на Бреттон-Вудском форуме.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«По моему мнению, именно это выступление дает нам понять, как именно видит часть американских элит в ближайшее экономическое будущем мира. А ближайшее экономическое будущее мира – в том числе и ближайшее экономическое будущее Украины», - объясняет Руслан Бизяев.

В частности, отмечает он, речь шла о том, что цена за баррель нефти не должна превышать 60 долларов, что, по мнению Джэнет Йеллен, позволит как зарабатывать, так и стабилизировать ситуацию на ценовом рынке нефти, особенно в Соединенных Штатах Америки, особенно накануне промежуточных выборов в Конгресс. В то же время эксперт отмечает, что открытым остается вопрос, согласятся ли на это члены ОПЕК и другие страны.

Кроме этого, рассказывает он, россия и Саудовская Аравия достаточно жестко отреагировали на это предложение. С другой стороны, добавляет политолог, спецпредставитель США Джон Кирби намекнул Саудовской Аравии, что, если они не согласятся на это, то политическое и экономическое сотрудничество между ней и США будет как минимум на уровне 2016-2017 годов, если не хуже.

«Второе – доллар как мировая резервная валюта больше не выдерживает нагрузки, которая была в начале 2019 года, когда, как мы с вами помним, началась мировая пандемия. И дело здесь даже не в том, можно ли напечатать еще дополнительных 7-10 триллионов долларов или нельзя. Конечно, можно, но проблему мировой экономики, а в первую очередь это достаточно высокий уровень инфляции, это уже не решит. Джэнет Еллен признала, что инфляция на уровне более 8% - это ключевая угроза мировой экономике. Для того чтобы ее преодолеть, нужно, чтобы усилия Соединенных Штатов Америки, Европы и Великобритании были объединены», - отмечает Руслан Бизяев.

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