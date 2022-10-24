Политолог Руслан Бизяев рассказал, что недавно президент Турции заявил о подготовке к созданию нового газового хаба в Европе вместо Германии.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Состоится ли большой газовый Туран? Выступая перед Меджлисом, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что он достиг принципиальной договоренности с президентом российской федерации владимиром путиным относительно создания нового газового хаба», - сообщает Руслан Бизяев.

Кроме этого, добавляет он, турецкий президент заявил о наличии аналогичных предварительных договоренностей с Туркменистаном, Казахстаном и Азербайджаном, а также выразил надежду на достижение таких же договоренностей с Израилем и Ливаном. Как объясняет политолог, это связано с тем, что именно сейчас при посредничестве администрации Байдена проходят переговоры между правительством Израиля и правительством Ливана о новой конфигурации газодобывающего шельфа.

«Там достаточно сложный процесс, как мы понимаем, в Израиле вскоре пройдут досрочные выборы. И оппозиция, и текущее правительство пока не подписали это соглашение, но есть большая вероятность, что оно будет подписано. Насколько она будет имплементирована, учитывая внутреннюю ситуацию в странах, это другой вопрос», – отмечает Руслан Бизяев.

В общем же, заключает эксперт, по сути, понятно, чего хочет Эрдоган. По его мнению, президент Турции намерен создать новый европейский газовый хаб, поскольку Германия им уже быть не сможет.

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