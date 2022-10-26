Экономический эксперт Алексей Кущ объяснил, что переключить атомную электростанцию к системе другой страны сложно, и заявил, что ЗАЭС остается в энергосистеме Украины.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как утверждает эксперт, Запорожская атомная электростанция остается в энергосистеме Украины, только она не вырабатывает электроэнергию. По его словам, ее перевели в так называемый холодный режим, то есть базовую генерацию в энергосистему Украины она не дает, но и не отключена.

«На самом деле переключить ее в российскую энергосистему не так просто. Потому что, чтобы ее переключить в российскую энергосистему, нужно сначала отключится от украинской, провести определенные технические мероприятия, а уже потом подключать к российской энергосистеме», - объясняет Алексей Кущ.

Он подчеркивает, что в условиях военных действий, обстрелов, повреждения линий электропередач сделать это практически невозможно. По мнению экономиста, можно с уверенностью на 99% сказать, что россиянам не удастся переключить Запорожскую атомную электростанцию к своей энергосистеме, но громкие заявления об этом позволяют МАГАТЭ вводить очень серьезные санкции в отношении российской федерации.

«Оккупация, пиратский захват атомной электростанции – это вообще беспрецедентный случай в мировой истории. Тем более, что уже на официальном уровне россия пытается Запорожскую атомную электростанцию переподчинить Росатому», - подчеркивает Алексей Кущ.

Как сообщала Politeka, генеральный секретарь НАТО заявил, что обвинения россии о разработке Украиной «грязной бомбы» являются абсурдными.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, как выборы в США отразятся на помощи Украине.





