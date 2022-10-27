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В начале военного вторжения России в Украину компания Coca-Cola пафосно заявляла «наши сердца – с украинцами» и обещала уйти из страны-агрессора. Спустя без малого год войны выясняется, что Coca-Cola и не собирается уходить из России, продолжая спонсировать режим Путина, убивающего украинцев тысячами.

Украинцы обсуждают, как наказать Coca-Cola за цинизм и предательство. Может быть, объявить всемирный бойкот?

И не друг, и не враг, а так…

Как известно, после начала войны России против Украины многие транснациональные компании публично объявили, что прекращают вести бизнес в стране-агрессоре. IKEA, Adidas, Burberry, Coca-Cola, Hugo Boss, Gucci, LG, Sony – сотни компаний выразили поддержку Украине и прекратили деятельность в РФ.

Как вдруг выяснилось, что такая компания как Coca-Cola, несмотря на громкие заявления об уходе, продолжает работать на российском рынке и платить миллионы в бюджет РФ.

8 марта, спустя 2 недели после начала российского вторжения топ-менеджмент Coca-Colaразместил на сайте компании официальное заявление о том, что сворачивает деятельность в России. «Компания Coca-Cola заявила сегодня, что приостанавливает свой бизнес в России», - гласит официальный пресс-релиз на сайте www.coca-colacompany.com.

«Наши сердца – с людьми, которые страдают от нечеловеческих последствий в результате трагических событий в Украине», - заявили в Coca-Cola.

Правда, Coca-Cola уточнила, что будет оценивать ситуацию по обстоятельствам. «Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», - предупредил менеджмент Coca-Cola.

И вот спустя всего несколько месяцев выясняется – Coca-Cola продолжает работать в России и платить миллионы в бюджет страны. Производитель напитка Coca-Cola просто переименовал свою продукцию в РФ, но продолжает зарабатывать деньги на российском рынке.

Coca-Cola переименовала линейку своих популярных продуктов. Отныне напиток Coca-Cola продается в России под названием «Добрый Cola», Fanta стала «Добрый Orange», Schweppes - «Rich тоник», а Sprite теперь называется «Добрый Лимон-лайм».

Топ-менеджмент Coca-Cola переименовал и российский филиал компании – начиная с 29 июля 2022 года ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» называется ООО «Мултон Партнерс». Правда, генеральный директор «Мултон Партнерс» - это все тот же сербский бизнесмен Александар Ружевич, который с 2018 года руководил Coca-Cola HBC Россия.

Свой кошелек ближе

Несмотря на репутационные риски, бенефициары и топ-менеджеры Coca-Cola приняли решение продолжить работать в стране-агрессоре.

Coca-Cola HBC за весь период своей деятельности в РФ создала мощный производственный комплекс. Coca-Cola принадлежит 10 заводов по производству соков и безалкогольных напитков, расположенных по всей территории России, от Владивостока до Петербурга.

Согласно открытым источникам, по итогам 2021 года Coca-Cola HBC нарастила свое производство до 2,1 миллиарда литров напитков и соков, что на 18,3 % больше, чем годом раньше. При этом транснациональная компания увеличила производство Coca-Cola, Fanta и других напитков из своей линейки брендов на 24 %. Символично, что топ-менеджмент Coca-Cola отчитался о результатах своей деятельности в РФ именно 22 февраля – за сутки до того, как Владимир Путин объявил о своем решении начать бомбардировки и вторгнуться в Украину.

А ответ на вопрос, почему владельцы Coca-Cola, несмотря на свои обещания, продолжают работать в стране-агрессоре – это деньги. Видимо, в Coca-Cola решили, что Российская Федерация – это главный рынок сбыта, потому что по итогам 2021 года компания нарастила свою чистую прибыль в РФ на 31,9 %, до 547,2 миллиона евро.

Сердце в Украине, а кошелек – в РФ

Возможно, в марте на волне всемирного возмущения владельцы и менеджеры Coca-Cola искренне верили, что будут уходить с российского рынка. Но затем топ-менеджеры просто взяли в руки калькулятор и подсчитали убытки. Выяснилось, что на фоне успешного 2021 года только за I полугодие 2022-го Coca-Cola потеряла 190 миллионов евро из-за сокращения продаж в РФ. А по прогнозам впереди «светили» новые убытки – «минус» еще 82 миллиона евро, потому что старые запасы напитков подходили к концу, а в планах на будущее не было производства и продаж в РФ.

После этого в Coca-Cola и начали «переобуваться». Видимо, в Coca-Cola надеются, что ребрендинг линейки основных напитков и смена названия российского филиала помогут остаться на рынке Российской Федерации. А это значит, что с каждого рубля, заработанного на «бывшей» «Кока-Коле» или «Фанте» владельцы компании будут платить налоги в бюджет России. А это значит, что Владимир Путин и руководство РФ в целом ежемесячно получают миллиарды рублей на производство новых «калибров», танков и БТРов, с помощью которых продолжат убивать украинцев.

Но, наверное, еще более важен имиджевый эффект. Теперь Путин, премьер-министр Михаил Мишустин или даже министр обороны Сергей Шойгу могут публично утверждать, что у США и стран Запада не получилось изолировать Россию, ведь такие известные бренды как Coca-Cola продолжают работать в стране-агрессоре. И кто там будет разбираться в том, как поменяли название и как провели ребрендинг своей линейки?

Вместе с тем, Coca-Cola следует подготовиться к тому, что пострадает репутация всемирной известной компании. И среди украинцев уже звучат голоса, как наказать Coca-Colaза такое двурушничество и поддержку агрессора. Например, украинцы могли бы объявить бойкот продукции Coca-Cola на территории Украины.

Владельцы и топ-менеджеры Coca-Cola должны знать, что бойкот бренда и его продукции – это серьезное оружие. Например, по аналогии с бойкотами Nike и Dolce & Gabbana, украинцы могут начать резать пластиковые бутылки Coca-Cola и выкладывать ролики в Facebook или TikTok. Например, китайцы возмутились из-за рекламного ролика Dolce & Gabbana, в котором модель азиатской внешности ела пиццу китайскими палочками. В Китае посчитали такой ролик проявлением неуважения. Среди блогеров прокатился флешмоб, участники которого на камеру резали вещи итальянского бренда. Продажи Dolce & Gabbana в Китае обвалились, китайские ритейлеры Alibaba, Taobao, JD и другие сняли продукцию бренда с продаж. Полицейским пришлось дежурить возле магазинов Dolce & Gabbana в Пекине и Шанхае, потому что владельцы бренда боялись, что разозленные китайцы будут их громить. Владельцы компании Доменико Дольче и Стефано Габбана записали ролик на 1,5 минуты с извинениями и субтитрами на китайском, но это не очень помогло. Если в 2018 году в Китае было 58 бутиков D& G, то в результате скандала многие магазины пришлось закрыть. Многомиллионные убытки и испорченная репутация – вот результат глупого рекламного ролика. И Dolce & Gabbana не удалось восстановиться до сих пор – в 2011 году, спустя 3 года после бойкота в Китае работали только 47 бутиков бренда из Италии.