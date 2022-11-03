Об этом он рассказал на канале «Знай.ua».

«Есть несколько этапов и несколько уровней подготовки к таким сверхсложным проблемам, которые нас ожидают в этот осенне-зимний период. Первый уровень подготовки – это коммунальные службы, которые должны на случай отсутствия электроэнергии иметь большие мощные генераторы, благодаря которым они будут продолжать поставлять коммунальные услуги и в многоквартирные фонды, и вообще для города, больниц, других учреждений», - объясняет Олег Попенко.

По его мнению, лично людям не нужно ничего особенно докупать в доме. В частности, эксперт говорит о генераторах, буржуйках, поскольку их установка и использование тоже испытывает ряд трудностей: дымоход, бензин, соблюдение противопожарных правил.

Кроме этого, отмечает он, установить генератор в том же подвале невозможно, а он еще и не даст жителям этого многоквартирного дома никаких дополнительных возможностей и обеспечить электроэнергией дом не сможет. По словам гостя программы, максимум он может обеспечить электроэнергией работу насосов, но для этого и генератор не нужен, достаточно бесперебойника или аккумулятора.

«На личном уровне прежде всего это снижение потребления электроэнергии в пиковые часы нагрузки. Это для того, чтобы не перегружать энергетическую систему. Во-вторых, максимально пользоваться электроприборами ночью. В-третьих, запастись теплыми вещами, power bank, аккумуляторами, и все заряжать ночью. В принципе такие правила помогут проще пройти этот период», - отмечает Олег Попенко.

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