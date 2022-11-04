Политолог Руслан Бизяев рассказал, что решение россии вернуться в зерновую сделку связано с важностью этого вопроса в глобальном мировом плане и ситуативным совпадением интересов.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай.24».

Прежде всего гость программы объясняет, что на самом деле зерновая сделка имеет 2 составляющие: с одной стороны, есть договор между россией, Турцией и ООН, с другой стороны – есть договор между Украиной, Турцией и ООН – и это один документ.

«Поэтому россия приостановила участие в своей части так называемой зерновой сделки. Но на кону стоит достаточно серьезный, глобальный вопрос, и это не только продовольственная безопасность, это вопрос гораздо шире. Это вопрос о том, кто в политике игрок, кто - фигура, кто - инструмент», - подчеркивает Руслан Бизяев.

Также он напоминает, что между тем, как россия приостановила участие, и тем, как возобновила, было заявление о том, что они готовы поставлять бедным странам до 500 миллионов тонн. По словам политолога, если посмотреть, то бедным странам практически же ничего не шло по этим коридорам. Поэтому, констатирует он, все решилось не только с точки зрения экспорта, но и с точки зрения глобальных вопросов.

«Вы же видите, как сейчас интересно ставится вопрос: кто – хороший, а кто – плохой, кто – гуманнее, а кто – не очень. Достаточно быстро нашли компромисс и этот компромисс, в принципе, выгоден всем. россия же продолжает как бы участие в этом коридоре. Турция при этом становится зерновым хабом. А Организация Объединенных Наций при этом пытается доказать, что пациент скорее жив, чем мертв. Произошло ситуативное совпадение интересов», - заключает Руслан Бизяев.

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