Об этом он рассказал на канале «Легист».
«Как оно должно работать? Танкерный флот не может брать грузы, вернее, его не будут страховать, он не должен брать грузы с российской нефтью, если цены будут выше прайс-кепа. Как это контролировать и какой будет механизм наказания по отношению к компании может применить Европейский Союз в случае, если она взяла на свой борт соответствующий груз», - сообщил Андрей Вигиринский.
По словам аналитика, Европейский Союз уже имеет определенный механизм наказания. В частности, как отметил Андрей Вигиринский, те суда, которые будут перевозить российскую нефть по цене выше потолка цен, не будут в дальнейшем обслуживаться в портах стран ЕС вообще.
«Например, они захотят потом саудовскую нефть перевозить. Их уже не пришвартуют и не будут осуществлять соответственно обслуживание судов», – заявил Андрей Вигиринский.
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