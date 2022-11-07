Аналитик и юрист Андрей Вигиринский сообщил, что суда, которые будут перевозить российскую нефть, получат наказание.

Об этом он рассказал на канале «Легист».

«Как оно должно работать? Танкерный флот не может брать грузы, вернее, его не будут страховать, он не должен брать грузы с российской нефтью, если цены будут выше прайс-кепа. Как это контролировать и какой будет механизм наказания по отношению к компании может применить Европейский Союз в случае, если она взяла на свой борт соответствующий груз», - сообщил Андрей Вигиринский.

По словам аналитика, Европейский Союз уже имеет определенный механизм наказания. В частности, как отметил Андрей Вигиринский, те суда, которые будут перевозить российскую нефть по цене выше потолка цен, не будут в дальнейшем обслуживаться в портах стран ЕС вообще.

«Например, они захотят потом саудовскую нефть перевозить. Их уже не пришвартуют и не будут осуществлять соответственно обслуживание судов», – заявил Андрей Вигиринский.

Как писала ранее Politeka, озвучено шесть сценариев окончания войны: «Путин слишком глубоко увяз».

Также Politeka сообщала, что есть хорошая новость: что сейчас происходит на валютном рынке и какой курс доллара.





