Политолог Руслан Бизяев прокомментировал визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию и объяснил, что это свидетельствует о начале дедолларизации мировой системы.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

Как объясняет эксперт, этот визит показывает, что в мире больше не будет единой доминирующей силы, не будет генеральной линии партии, не будет последнего и окончательного слова. В частности, отмечает он, среди подписанных договоров очень важную часть занимают договоры по поставке углеводорода, и сразу же вопрос, а в чем будет идти расчет.

«Расчеты пока будут идти в большинстве своем в долларах. Но какая-то часть и, скажем, об этом не пишут публично, не говорят, уже будет переходить в юань. Что такое Бреттон-Вудская система без нефтедолларов? Это черепаха без панциря», - подчеркивает Руслан Бизяев.

Поэтому, утверждает он, действительно этот визит можно назвать историческим, ведь до этого все громкие заявления о так называемой дедолларизации являлись не более, чем громким сотрясением воздуха. Как отмечает эксперт, самая востребованная пара на мировом валютном рынке – это доллар и евро, объем торгов больше 26%, объем рынка оценивается в среднем в 7 триллионов, но сегодня это меняется.

«Сначала россия с Китаем, потом Саудовская Аравия с Китаем начинают переходить на расчеты или в национальных валютах, или в юанях. Как бы сказали у нас, такой фигни при Петре Алексеевиче не было. И вот этот ключевой момент дает ответ на вопрос, а куда мы идем. Мир движется к абсолютно новому геополитическому укладу, где уже не будет давления, в том числе давления империй», - заключает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Томенко рассказал о международной спортивно-коррупционной деятельности россии.

Также Politeka писала о том, что Бизяев прокомментировал ситуацию вокруг эмбарго на поставку российской нефти.





