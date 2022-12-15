Политолог Руслан Бизяев объяснил, что в будущем не будет одной мировой валюты, поэтому для сохранения своих сбережений стоит сделать мультивалютную корзину или перевести деньги в другие активы.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Государственные валюты останутся, просто они перейдут в государственные криптовалюты. То есть будет, условно говоря, криптодоллар, несколько европейских валют. После того, как закончится эпоха Европейского Союза, закончится эпоха евро. Остается швейцарский франк, юань, российский рубль, украинская гривна», – утверждает Руслан Бизяев.

По его словам, эти 10 лет не будут расцветом мировой экономики, это будет ее упадок. То есть, объясняет эксперт, это будет переход из одного экономического и геополитического порядка в другой, а для сохранения своих сбережений нужно максимально инвестировать в какие-то активы, которые, как говорят в народе, можно пощупать. К примеру, говорит политолог, это может быть земля или мультивалютная корзина.

«То есть доллар останется валютой, но, скорее всего, ближайшие десятилетия, может, немного больше, может, немного меньше, сейчас никто об этом не знает, он потеряет статус мировой резервной валюты. Поэтому не нужно складывать все яйца в одну корзину», – объясняет Руслан Бизяев.

По его мнению, выходом из ситуации может быть мультивалютная корзина, то есть 3-4 разные валюты, или какие-то активы, которые помогут вам сохранить ваши сбережения. К тому же, добавляет эксперт, стоит обратить внимание на то, что вопрос стоит не в том, как заработать определенные проценты, а в том, как сохранить и не потерять.

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