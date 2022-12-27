Экономист и аналитик Павел Верновский сообщил, что США во время второй мировой войны пытались стимулировать собственную экономику.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«В американской экономике, когда она была самодостаточной, абсолютно все расходы, которые осуществлялись, все деньги вращались внутри экономики, они не выходили за пределы государства, как в других странах, например», - сообщил Павел Верновский.

По словам экономиста, все расходы США, когда у нее еще была самодостаточная экономика, шли максимально на стимулирование внутреннего производства. Как отметил Павел Верновский, когда началась Вторая мировая война, США ввели военную экономику, согласно которой они полностью прекратили закупку иностранных товаров.

«Если, например, до войны американцы закупали какие-то определенные товары из-за границы у той же Британии или Франции, то есть у каких-то развитых стран, то с началом Второй мировой войны поток товаров оттуда полностью исчез, он совершенно исчез. Происходило стимулирование собственной экономики», – заявил Павел Верновский.

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