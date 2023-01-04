В одной из стран Евросоюза решили ужесточить условия жизни для украинских беженцев, появились подробности.

Начиная с 3 января в Ирландии украинских беженцев обязали платить за питание, в ином случае их могут выселить из бесплатно предоставленного жилья. Украинцы, проживающие в отелях и других обслуживаемых помещениях, должны платить за питание 10 евро в день. Об этом сообщает The Irish Times.

Отмечается, что ранее расходы на питание беженцев из Украины покрывал Департамент интеграции. Теперь же правительство Ирландии приняло решение ослабить нагрузку на государственную систему размещения беженцев.

По новой схеме беженцы, не имеющие возможности самообслуживания, будут обязаны вносить оплату за питание в отелях, даже если они намерены питаться в другом месте. Если беженец откажется внести свой вклад, это будет рассматриваться как отказ от предложения размещения, и его попросят уйти.

Такая политика будет применяться только к тем, кто проживает в отелях типа "постель и завтрак" и гостевым домам. Схему будут вводить поэтапно. Взнос покрывает завтрак, обед и ужин и должен быть оплачен заранее. Сумма для взрослых будет составлять 10 евро в день, а для детей – 5 евро.

Государство также прекращает оплату услуг прачечной и размещения домашних животных для проживающих в отелях, но услуги по уборке помещений по-прежнему будут покрываться. Согласно новым правилам, беженцам из Украины предлагается только один вариант размещения. Если они отказываются, то должны искать жилье самостоятельно.

Стоит заметить, что в Ирландии статус получателей временной защиты в рамках общеевропейской схемы около получили 70 000 украинцев. По данным департамента, 46 тысяч из них живут в служебных помещениях.

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