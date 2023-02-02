Коррупционер оказался заместителем начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации, сообщает пресс-служба СБУ.
Чиновник наладил масштабный преступный механизм получения денег от предпринимателей.
За разные суммы взяток он предлагал коммерсантам свое содействие в «беспрепятственном» выделении земельных участков в южном регионе.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного предпринимателя в 60 тыс. долларов.
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За эту сумму он «гарантировал» бизнесмену выделение в аренду двух земельных площадей на побережье Дуная.
Правоохранители задержали чиновника при получении им первой части взятки в размере 40 тысяч долларов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Продолжается расследование.
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