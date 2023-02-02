Сообщается, что топ-менеджеры заключили договор с частной компанией на перевозку горючего, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Топливо вывозилось, прикрываясь указанным договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало.
Руководство депо вывезло 250 тонн дизтоплива.
Все материалы переданы в правоохранительные органы.
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В настоящее время продолжается дальнейшая проверка, а фигуранты аферы уволены, отметили на предприятии.
Кроме того, правоохранители в Измаиле обнаружили более 6 тонн похищенного дизтоплива, вероятно похищенного с судов Украинского дунайского пароходства. Об этом говорится в сообщении на официальном портале МВД со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Выявленное дизтопливо и транспортные средства изъято для дальнейшей экспертизы. Следственные действия продолжаются.
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