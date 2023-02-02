В Одесской области будут судить 52-летнего жителя Кодымского общества. Мужчина получил повестку, его сочли годным к службе, однако он отказался от мобилизации.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным следствия, мужчина получил повестку и прошел медицинскую комиссию. Его сочли годным к военной службе, однако он своевременно на призывной пункт не явился, тем самым отказался от прохождения военной службы.

В полиции подчеркивают, что мужчина нарушил закон Украины об общей мобилизации.

"Следователи полиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры предъявили правонарушителю обвинение в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, что предусмотрено статьей 336 УК Украины и направили обвинительный акт в суд", - говорится в сообщении.

Теперь жителю Одесщины грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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