В Одессе из-за отключенного освещения мужчина въехал в дуло разбитого танка.

Как сообщают местные Tg-каналы, довльное необычное ДТП произошло из-за отключенного освещения улиц.

Водитель въехал в дуло разбитого танка на 411 батарее.

"Одессит из-за отключённого освещения въехал в дуло разбитого танка на 411 батарее", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе раскрыли схему хищения дизтоплива из локомотивного депо.

Топ-менеджеры заключили договор с частной компанией на перевозку горючего, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Топливо вывозилось, прикрываясь указанным договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало.

Руководство депо вывезло 250 тонн дизтоплива.

Все материалы переданы в правоохранительные органы.

В настоящее время продолжается дальнейшая проверка, а фигуранты аферы уволены, отметили на предприятии.

Кроме того, правоохранители в Измаиле обнаружили более 6 тонн похищенного дизтоплива, вероятно похищенного с судов Украинского дунайского пароходства. Об этом говорится в сообщении на официальном портале МВД со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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