Как сообщают местные Tg-каналы, довльное необычное ДТП произошло из-за отключенного освещения улиц.
Водитель въехал в дуло разбитого танка на 411 батарее.
"Одессит из-за отключённого освещения въехал в дуло разбитого танка на 411 батарее", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Одессе раскрыли схему хищения дизтоплива из локомотивного депо.
Топ-менеджеры заключили договор с частной компанией на перевозку горючего, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Топливо вывозилось, прикрываясь указанным договором, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало.
Руководство депо вывезло 250 тонн дизтоплива.
Все материалы переданы в правоохранительные органы.
В настоящее время продолжается дальнейшая проверка, а фигуранты аферы уволены, отметили на предприятии.
Кроме того, правоохранители в Измаиле обнаружили более 6 тонн похищенного дизтоплива, вероятно похищенного с судов Украинского дунайского пароходства. Об этом говорится в сообщении на официальном портале МВД со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
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