Задержан руководитель одного из таможенных постов в Черновицкой области, а в Одесской области задержаны должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".

Об этом сообщила пресс-центр Службы безопасности Украины.

В Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов.

"За разные суммы взяток он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении коммерческих грузов", - говорится в сообщении.

Двум фигурантам – организатору схемы и его приспешнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В Одесской области на организации сделок СБУ разоблачили должностных лиц таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".

Злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, которые завозят в Украину гуманитарную помощь для военных.

Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Одесса-порт" на передаче очередной суммы взятки. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о привлечении к ответственности других работников руководящего и инспекторского звена таможенного поста.

Продолжаются расследования.

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