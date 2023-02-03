Об этом сообщила пресс-центр Службы безопасности Украины.
В Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов.
"За разные суммы взяток он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении коммерческих грузов", - говорится в сообщении.
Двум фигурантам – организатору схемы и его приспешнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
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В Одесской области на организации сделок СБУ разоблачили должностных лиц таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский".
Злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, которые завозят в Украину гуманитарную помощь для военных.
Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Одесса-порт" на передаче очередной суммы взятки. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о привлечении к ответственности других работников руководящего и инспекторского звена таможенного поста.
Продолжаются расследования.
Ранее сообщалось об убытках почти на 120 млн: раскрыты масштабные схемы "закупок" продуктов для ВСУ.
Также сообщалось, что у экс-замминистра обороны нашли миллионы в диване: "Недоедал - копил копейки на старость".
Кроме того, Politeka.net сообщала о задержании подозреваемых в хищении на продуктах для ВСУ: сумма установленного ущерба 4,6 миллионов гривен.