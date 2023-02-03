У 25-летней жительницы села Лиманское Ренийской общины изъяли четырех малышей, живших в непригодных для содержания детей условиях.
Об этом сообщает местное издание "Рени-Одесса".
Дом многодетной матери из Ренийского общества посетили полицейские и работники социальной службы в ходе очередного рейда. Ранее женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей из-за нерадивого отношения к своему новорожденному сыну. Когда ему было два месяца, мальчик оказался в больнице из-за серьезной травмы руки.
Сейчас, при осмотре, рейдовая бригада увидела, что дети проживают в антисанитарных, опасных для здоровья условиях. В холодной комнате сырого дома дети находились полуодетые, в то время, когда мать была в куртке и шапке.
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А дети, как говорится, без штанов. В доме было очень сыро: когда сотрудники соцслужб собирали малышей в больницу, пришлось одевать на них влажные вещи – других не было, – рассказала начальник Ренийского Центра предоставления социальных услуг Наталья Пуфтиенко.
Социальные работники приняли решение об экстренной «эвакуации» детей с матерью в местную больницу.
В свои 25 лет у женщины уже четверо детей: старше 5 лет, младшему 9 месяцев. Пока она ждет пятого ребенка, во время беременности была замечена в злоупотреблении спиртными напитками.
В настоящее время рассматривается вопрос о размещении детей в детский центр при церкви.
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