В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария. Сегодня утром на одной из высоковольтных подстанций, из-за которой заживляется г. Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который был восстановлен после повреждений во время российских атак.
Об этом сообщает пресс-центр "Укрэнерго".
По данным компании, поэтому в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе – аварийные отключения. В большинстве других районов области нет препятствий для доставки электроэнергии потребителям.
Комментируя причины аварии, в "Укрэнерго" отмечают, что во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал цель высоковольтную инфраструктуру Одесщины, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе потерпели значительные поражения.
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Ремонтные бригады "Укрэнерго" восстанавливали функционал неоднократно поврежденного оборудования, работавшего по резервным схемам. Поэтому для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования.
"К сожалению, масштаб аварии достаточно существенный, поэтому и ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными. Сейчас невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Вместе с Одесской ОВА и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго круглосуточно работают по устранению последствий и возобновлению энергопитания", - говорится в сообщении.
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