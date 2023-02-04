Одесса и часть Одесского района остаются обесточенными из - за аварии на одной из подстанций . В связи с этим премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики .

Об этом он написал в Telegram.

"Поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в ​​виде судов- электростанций", - говорится в сообщении.

По его словам, ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критическую инфраструктуру – невозможно.

На внеочередном заседании правительства также было поручено образовать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики при участии в. о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя "Укрэнерго", представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.

Также сообщается, что министр энергетики Герман Галущенко и руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уехали в Одессу.

Также сообщалось, что украинцы сцепились из-за новых отключений света, на что жалуются: "Нытики!".

Кроме того, Politeka.net писала, что энергетики запустят новую схему, которая облегчит жизнь украинцев.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками.