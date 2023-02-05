Румынская баржа с 860 тоннами пшеницы затонула в порту Рени на Дунае. Во время грузовых работ вода начала попадать в машинное отделение.

Об этом сообщил со ссылкой на владельца судна румынский канал StirileProTV.

Инцидент произошел утром 4 февраля. Информацию о нем подтвердил изданию «Суспільне» Ренийский городской голова Игорь Плехов.

По словам судовладельца, во время грузовых работ в машинное отделение начала поступать вода. Пять румынских моряков спаслись, но помешать затоплению баржи не могли. Однако Игорь Плехов заверил, что баржу удалось спасти.

На видео, показанном румынский канал, снято, как с трюма судна, которое под водой оказалось частично, достают пшеницу и пересыпают ее в реку рядом.

Судно принадлежит не названной базирующейся в Констанце румынской компании.

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