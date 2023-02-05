После аварии на энергообъекте Одессу спасают генераторами.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в городе и Одесском районе.

В Одессе электричество будут подавать по два часа, а на восемь будут выключать, – сообщили в ДТЭК.

В настоящее время без элетроэнергии остаются 40% одесситов – это около 280 тысяч.

"Пока это тот максимум, которым может обеспечить все имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона. Когда в город будут доставлены все генераторы – перерыв в электроснабжении одесситов начнет сокращаться", - говорится в сообщении.

В Одессу направили 39 силовых электрогенераторов и 20 "пунктов несокрушимости".

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за отключенного освещения мужчина въехал в дуло разбитого танка.

Как сообщают местные Tg-каналы, довльное необычное ДТП произошло из-за отключенного освещения улиц.

Водитель въехал в дуло разбитого танка на 411 батарее.

"Одессит из-за отключённого освещения въехал в дуло разбитого танка на 411 батарее", - говорится в сообщении.

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