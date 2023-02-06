Принято решение о распределении частичной компенсации, пишет Politeka.net со ссылкой на распоряжение городского головы от 2 февраля.

Речь идет о компенсациях стоимости закупки электрогенераторов.

Итак, в принятом распоряжении отмечено, что средства получат семь объединений совладельцев многоквартирных домов, которые находятся в Малиновском районе.

А именно: ОСМД "На Скворцова" - 93 324 гривен;

ОСМД "ЖК "Чайка" - 45 500 гривен;

ОСМД "Шота" - 100 000 гривен;

ОСМД "Палубное" - 59 710 гривен;

ОСМД "Сити-парк" - 39 900 гривен;

ОСМД "Испанский дворик" - 40 599 гривен;

ОСМД "Аэропортовский" - 26 649 гривен.

В общей сложности им выделили 405 682 гривен.

«Малиновской районной администрации Одесского городского совета после поступления финансирования перечислить на счета объединений совладельцев многоквартирных домов частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов на общую сумму 405 682 (четыреста пять тысяч шестьсот восемьдесят две) 30 коп. согласно приложению», - говорится в документе.

Напомним, как сообщалось ранее, на компенсации за приобретение генераторов имеют право объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД); жилищно-строительные конторы (ЖСК); руководители многоквартирных домов.

Мэрия Одессы приняла решение возвращать до 70% стоимости генераторов, но не более 100 тысяч гривен. Для получения компенсации следует обращаться с чеками в районную администрацию.

Напомним, ранее сообщалось об экологической катастрофе в Одесской области, парк усыпан тушками животных.

Также сообщалось, что в Одесской области провели в последний путь 23-летнего защитника Украины.