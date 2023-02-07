В Одесской области, согласно новым графикам отключений электроэнергии, свет у потребителей должен быть каждые 2 часа через 8 часов без света.

Однако, местные жители жалуются в Сети, что у многих электроэнергия отсутствует по 12-15 часов подряд.

Об этом одесситы пишут на странице ДТЭК Одесские электросети в Facebook.

"більше 9 годин без світла, де ж обіяцяні хоч 2 через 8? При чому в деяких звичайних будинках світло було з 9 години ранку і як мінімум до 16-ї. Де світло на Архітекторській?",

"мы просидели 10 часов, вот сейчас дали, надолго ли",

"Объясните такую ситуацию. Свет нам отключили в 14.29. А в чат боте начало отключения зафиксировано в 16.29. Включить обещают в 04.29. Т.е. по бумажкам света не будет 12 часов. Но по факту 14!!!!! А все вокруг мне рассказывают, что у них ночью свет есть. Я смотрю, что посёлок Котовского страдает больше всех. Сюда таксисты ехать не хотят",

"Света нет уже больше 15 часов, о каких графиках вы говорите 8 часов через 2! Если вообще не соблюдаете указанное, просто жесть",

"Что вы делаете?? Три раза за 10 минут выключили/ включили, это уже почти 12!! часов без света! У вас поломка снова или как??

Канатная 28",

"И что с того? Продолжаем жить без света, только включения теперь уже не 2 ч через 8 ч, а 2 ч через 10 ч. ДТЕК , похоже, умышленно тянет время в надежде дотянуть до тепла. Вопрос только дотянут ли люди, находясь по 8- 10 часов без света, тепла и теплой пищи?".