Переименование произошло в связи с дерусификацией наименований, сообщили в Одесском хлебозаводе N4.
На Одесском хлебзаводе перестали печь хлеб "Потемкинский", вместо него будут печь "Гетманский".
«Компания Одесский хлебозавод №4 сейчас продолжает проводить дерусификацию названий продукции, первый весомый шаг которой был еще в 2014 году. Спасибо за замечания и проводим работу по изменению названия батона Потёмкинского на батон Гетманский», – рассказали в компании.
Ранее сообщалось, что городской голова Новомосковска в Днепропетровской области инициировал обсуждение по переименованию города.
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По словам мэра Новомосковска Сергея Резника, один из вопросов, который часто поднимается местными во время встреч с ним – это переименование города.
Если большинство выскажется за переименование, начнется второй этап с поиском вариантов нового названия города.
Напомним, родственники российских "мобиков" жалуются, что у солдат завелись вши и появилась чесотка.
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