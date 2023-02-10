Переименование произошло в связи с дерусификацией наименований, сообщили в Одесском хлебозаводе N4.

На Одесском хлебзаводе перестали печь хлеб "Потемкинский", вместо него будут печь "Гетманский".

«Компания Одесский хлебозавод №4 сейчас продолжает проводить дерусификацию названий продукции, первый весомый шаг которой был еще в 2014 году. Спасибо за замечания и проводим работу по изменению названия батона Потёмкинского на батон Гетманский», – рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что городской голова Новомосковска в Днепропетровской области инициировал обсуждение по переименованию города.

По словам мэра Новомосковска Сергея Резника, один из вопросов, который часто поднимается местными во время встреч с ним – это переименование города.

Если большинство выскажется за переименование, начнется второй этап с поиском вариантов нового названия города.

Напомним, родственники российских "мобиков" жалуются, что у солдат завелись вши и появилась чесотка.

Кроме того, сообщалось, что россия собирается повторить масштабное наступление – названы сроки.

Также Politeka.net писала, что у Филатова готовы пойти на "унитазное" соглашение с россиянами после предложения: "Готовы рассмотреть варианты...".