Полиция Одесской области обратилась за помощью к украинцам, чтобы найти две несовершеннолетних сестры.

Как пишет Politeka.net, сестры Виктория (2009 г. р) и Ева (2007 г. р.) покинули самовольно специализированное детское учреждение 9 февраля. Правоохранители по сей день не могут найти несовершеннолетних девочек и обратились за помощью к жителям Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Журавлева Виктория, 2009 г.р., рост 157 см, среднего телосложения, русые волосы.

Была одета: красное пальто, малиновая шапка, голубые джинсы и черная обувь", - рассказали о младшей сестре правоохранители.

"Журавлева Ева, 2007 г.р., рост 169 см, среднего телосложения, длинные темные волосы.

Была одета: в белую куртку, черную шапку, серые спортивные штаны и черную обувь", - сообщили приметы о старшей сестре в полиции.

Полиция просит неравнодушных граждан, которые, возможно, видели девочек, сообщить любую информацию о их местонахождении. Это можно сделать по следующим номерам: +38(048) 779 49 62 и горячей специальной линии "102".

Отмечается, что розыском заняты правоохранители районного управления полиции №1.

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